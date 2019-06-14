Сократилось число россиян, считающих США и Украину врагами - опрос
13:00 14.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось. Об этом свидетельствует результаты опроса «Левада-центра».
США и Украина, как и в прошлом году, возглавили список стран, которые, по мнению опрошенных, наиболее враждебно настроены по отношению к России. Однако на этот раз доля тех, кто выбрал эти государства, отвечая на вопрос «Левада-центра», оказалась на 10% меньше, чем годом ранее. США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%. Тройку замыкает Великобритания, отношение к которой не изменилось, следом идут Латвия и Литва. Между тем, главным союзником России по-прежнему считают Белоруссию. Китай также сохранил свои позиции, закрепившись на втором месте. Из результатов опроса также следует, что все больше людей называют ближайшими друзьями страны Казахстан, Армению и Азербайджан. Данные «Левада-центра» опубликовала газета «Ведомости». Как пояснил директор центра Лев Гудков, отношение граждан к странам СНГ объясняется тем, что из-за ощущения изоляции России отсутствие враждебности уже рассматривается как дружба. А снижение негатива к Украине связано в том числе с надеждами на нового президента – Владимира Зеленского.
Напомним, что в январском опросе «Левада-центра» лишь пятая часть респондентов заявили, что у России недругов нет. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:05 14.06.2019
- Объем отправленных в Россию товаров почтой за восемь лет вырос в 30 раз
- 12:32 14.06.2019
- Британский армейский спецназ могут переориентировать на борьбу с РФ - СМИ
- 12:20 14.06.2019
- Инвестиции США в российскую экономику оказались в 13 раз больше официальных - исследование
- 12:05 14.06.2019
- Филарет заявил о давлении и попытках подкупа епископов во время голосования за главу ПЦУ
- 12:00 14.06.2019
- Почти 90% украинцев поддерживают идею Зеленского о роспуске Рады - опрос
- 11:32 14.06.2019
- Саакашвили сравнил Украину с пригородом нигерийской столицы Лагоса
- 11:20 14.06.2019
- Иран отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры
- 11:05 14.06.2019
- Россия будет добиваться выполнения участниками СВПД взятых на себя обязательств - Путин
- 11:00 14.06.2019
- Турция готова ответить США в случае применения к ней санкций из-за С-400 - глава МИД
- 10:32 14.06.2019
- Готов первый железнодорожный путь Крымского моста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать