Сократилось число россиян, считающих США и Украину врагами - опрос

13:00 Источник: Эхо Москвы

Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось. Об этом свидетельствует результаты опроса «Левада-центра».

США и Украина, как и в прошлом году, возглавили список стран, которые, по мнению опрошенных, наиболее враждебно настроены по отношению к России. Однако на этот раз доля тех, кто выбрал эти государства, отвечая на вопрос «Левада-центра», оказалась на 10% меньше, чем годом ранее. США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%. Тройку замыкает Великобритания, отношение к которой не изменилось, следом идут Латвия и Литва. Между тем, главным союзником России по-прежнему считают Белоруссию. Китай также сохранил свои позиции, закрепившись на втором месте. Из результатов опроса также следует, что все больше людей называют ближайшими друзьями страны Казахстан, Армению и Азербайджан. Данные «Левада-центра» опубликовала газета «Ведомости». Как пояснил директор центра Лев Гудков, отношение граждан к странам СНГ объясняется тем, что из-за ощущения изоляции России отсутствие враждебности уже рассматривается как дружба. А снижение негатива к Украине связано в том числе с надеждами на нового президента – Владимира Зеленского.



Напомним, что в январском опросе «Левада-центра» лишь пятая часть респондентов заявили, что у России недругов нет. Эхо Москвы

