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Объем отправленных в Россию товаров почтой за восемь лет вырос в 30 раз

13:05 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем отправленных в Россию почтой товаров из-за рубежа за восемь лет вырос в 30 раз, составив по итогам 2018 года 340 млн отправлений. Об этом в пятницу сообщил в Харбине начальник Центрального таможенного управления (ЦТУ) Сергей Прусов на круглом столе российских и китайских предприятий по таможенным и почтовым вопросам.

"Стремительное развитие интернет-торговли способствовало резкому росту количества международных почтовых отправлений, пересылаемых в Российскую Федерацию. <…> За последние восемь лет ввоз увеличился в 30 раз, в 2018 году в РФ поступило более 340 млн международных почтовых отправлений", - сказал он.

По словам Прусова, больше всего почтовых отправлений поступает в Россию из Китая, США, Германии.

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