Володин поддержал изъятие средств, законность которых они не смогли доказать, у госслужащих

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживает разрабатываемый Минюстом законопроект об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить законность их получения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба нижней палаты.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддерживает инициативу об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги на законных основаниях. О подготовке соответствующего законопроекта сообщили в Министерстве юстиции РФ", - сказали в пресс-службе.



Володин дал поручение профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию, добавили в пресс- службе.

