Володин поддержал изъятие средств, законность которых они не смогли доказать, у госслужащих
13:32 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживает разрабатываемый Минюстом законопроект об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить законность их получения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба нижней палаты.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддерживает инициативу об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги на законных основаниях. О подготовке соответствующего законопроекта сообщили в Министерстве юстиции РФ", - сказали в пресс-службе.
Володин дал поручение профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию, добавили в пресс- службе.
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