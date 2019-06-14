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НОВОСТИ

Банк России понизил ключевую ставку до 7,5%

14:00 14.06.2019 Источник: RNS

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились», — отмечается в сообщении.

Последний раз регулятор снижал ставку в марте 2018 года.  RNS

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