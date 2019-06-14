Число патриотически настроенных россиян за семь лет увеличилось на 9%

14:32 Источник: Эхо Москвы

Число патриотически настроенных россиян выросло за семь лет на 9%. Патриотами называют себя сейчас 73% респондентов Фонда «Общественное мнение». Половина из них утверждает, что ключевую роль сыграло патриотическое воспитание, 42% назвали иные причины. Наибольшее число патриотов в возрасте от 31 до 45 лет. Эхо Москвы