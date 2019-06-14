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Иван Голунов рассказал о панических атаках

15:12 14.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Иван Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения. Журналист «Медузы» заявил, что пока не может вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что ещё не решил, будет ли участвовать в акции 16 июня. «Сегодня пятница, есть ещё два дня — я постараюсь принять решение», — сказал Голунов журналистам.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова сначала обвинили в торговле наркотиками, а затем освободили из-под домашнего ареста после снятия обвинений. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Говорит Москва

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