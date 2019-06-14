ЕК не имеет никаких доказательств связи дезинформации в ЕС с Россией - еврокомиссар

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) не имеет никаких доказательств связи случаев дезинформации в ЕС с российским государством. Это признал еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг на брифинге в пятницу в Брюсселе, представляя доклад ЕК о дезинформации вокруг выборов в Европарламент, которые прошли 23-26 мая.

"Мы не разведывательное агентство. Мы изучаем данные Европейской службы стратегических коммуникаций, которая занимается прокремлевским содержанием информации", - заявил он, отвечая на вопрос, имеет ли Еврокомиссия данные о связи групп в соцсетях, которые, по ее утверждению, "распространяют дезинформацию", с российским государством.

