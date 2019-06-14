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НОВОСТИ

Индия может поднять пошлины на ряд товаров из США

16:00 14.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Индия может поднять пошлины на некоторые американские товары. В их числе миндаль, грецкие орехи и бобовые. Новые пошлины будут действовать со следующей недели. Ранее Дональд Трамп лишил Индию привилегий в торговых отношениях. В результате страна не может теперь беспошлинно экспортировать в США изделия из кожи, медикаменты и химическую продукцию.  Эхо Москвы

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