Тамп не сомневается, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран

16:12 Источник: Эхо Москвы

Дональд Тамп не сомневается, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Тегеран. В интервью телеканалу Фокс Ньюс он сказал, что Иран не сможет перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большое количество танкеров с нефтью. Напомним, Иран все обвинения отвергает. Эхо Москвы