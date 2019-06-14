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Тамп не сомневается, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран

16:12 14.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Дональд Тамп не сомневается, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Тегеран. В интервью телеканалу Фокс Ньюс он сказал, что Иран не сможет перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большое количество танкеров с нефтью. Напомним, Иран все обвинения отвергает.  Эхо Москвы

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