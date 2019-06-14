Суд в Москве арестовал бывшего и. о. главы администрации Рязани по делу о детской площадке
16:32 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на 2 месяца бывшего и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении обвиняемого Карабасова", - сказала представитель суда.
Экс-чиновник был задержан накануне, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По его словам его адвокат Эдуарда Видакаса, Карабасов не признает вину.
Сергей Карабасов ушел в отставку 30 мая этого года.
16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам.
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