Видео военных США не доказывает причастность Ирана к инциденту в Оманском заливе - МИД ФРГ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в пятницу, что распространенная Центральным командованием Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) видеозапись является недостаточным доказательством причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе.

"Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают, но для окончательной оценки этого мне недостаточно", - цитирует Мааса агентство Рейтер.