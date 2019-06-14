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НОВОСТИ

Видео военных США не доказывает причастность Ирана к инциденту в Оманском заливе - МИД ФРГ

17:12 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в пятницу, что распространенная Центральным командованием Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) видеозапись является недостаточным доказательством причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе.

"Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают, но для окончательной оценки этого мне недостаточно", - цитирует Мааса агентство Рейтер.

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