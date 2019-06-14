Из-за пожара на строительном рынке жителям Улан-Удэ посоветовали не выходить на улицу

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям Улан-Удэ посоветовали не выходить на улицу из-за пожара на строительном рынке. В настоящее время площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров.

Роспотребнадзор заявил о повышении в воздухе вредных примесей. В ведомстве рекомендуют закрыть окна и двери и завесить их мокрыми простынями.



Пожару на строительном рынке в Улан-Удэ присвоен повышенный (четвёртый) уровень сложности. Данных о пострадавших нет. Говорит Москва

