На полигоне по утилизации боеприпасов под Воронежем возник пожар - источник

18:00 Источник: Интерфакс

Пожар охватил полигон по утилизации боеприпасов под Воронежем, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник. "Пал травы перекинулся на полигон по утилизации боеприпасов. Начали детонировать снаряды, что были на утилизации", - сказал он.

Источник сообщил, что угрозы людям нет.



