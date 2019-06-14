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На полигоне по утилизации боеприпасов под Воронежем возник пожар - источник

18:00 14.06.2019 Источник: Интерфакс

Пожар охватил полигон по утилизации боеприпасов под Воронежем, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник. "Пал травы перекинулся на полигон по утилизации боеприпасов. Начали детонировать снаряды, что были на утилизации", - сказал он. 

Источник сообщил, что угрозы людям нет.


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