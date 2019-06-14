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Борис Джонсон считает своей главной дипломатической акцией ответ на инцидент в Солсбери

20:00 14.06.2019 Источник: РБК

Бывший глава Министерства иностранных дел Великобритании и фаворит гонки за пост премьер-министра Борис Джонсон заявил в эфире радиостанции Би-би-си, что его главной дипломатической акцией стали меры, принятые после отравления бывшего офицера ГРУ (упразднено, ныне — Главное управление Генштаба. — РБК) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Как министр иностранных дел я организовал крупнейшую дипломатическую акцию вокруг российских разведчиков после отравления в Солсбери», — сказал он (цитата по Reuters).

Москва все обвинения Лондона неоднократно отвергала.

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