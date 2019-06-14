ПЦУ пригрозила Филарету отлучением от церкви
21:20 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ПЦУ.
Выступить с заявлением ПЦУ пришлось в связи с объявленным Филаретом намерением собрать 20 июня собор своего Киевского патриархата, который должен был быть распущен еще в декабре прошлого года, когда была создана новая церковь, но, как выяснилось, существует до сих пор.
"Филарет не имеет права единолично созывать "поместный собор УПЦ КП" ни по уставу ПЦУ, ни даже по утратившему силу уставу УПЦ КП", - говорится в сообщении. - Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от ПЦУ со всеми каноническими и юридическими последствиями".
В этой связи ПЦУ призвала иерархов отказаться от участия в этом мероприятии.
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