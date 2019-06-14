После приговора суда трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена
22:00 14.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Трансферная стоимость российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет обнулена в связи с уголовным делом и приговором суда в отношении спортсменов.
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начиная с сегодняшнего дня.
Нападающий «Зенита» по последним данным, стоил 7,5 миллионов евро, а полузащитник Краснодара — 4 миллиона.
Событие это, в общем то, предсказуемое. Трансферная стоимость – минимальная сумма, за которую игрока можно перепродать в другой клуб. Однако приобретать футболиста, более чем полгода не играющего. И планирующего еще такой же срок провести за решеткой, едва ли кто то будет.
Мосгорсуд в четверг на заседании по апелляции на решение Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева принял решение оставить меру пресечения прежней.
Впрочем, как отмечают аналитики Transfermarkt, оба футболиста смогут вернуться в список после того, как выйдут на свободу. Эхо Москвы
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