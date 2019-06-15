Лидер Демпартии Плахотнюк будет наказан за "узурпацию власти" - премьер Санду
22:40 14.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк предстанет перед законом за "узурпацию власти" и многочисленные преступления. Об этом на брифинге в пятницу заявила премьер-министр Молдавии Майя Санду.
"Совсем скоро независимая юстиция применит соответствующие санкции, согласно букве закона, к гражданину Плахотнюку и тем, кто нарушал закон, подчиняясь его прямым указаниям", - сказала Санду, обвинив политика в "узурпации власти в стране". В ходе брифинга она также потребовала незамедлительной отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена. В пятницу ДПМ объявила об уходе в оппозицию, при этом демократы не признали правительство Санду.
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