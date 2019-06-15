Дело по факту массовой драки под Пензой переквалифицировано на статью УК об убийстве
08:30 15.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело по факту массовой драки под Пензой, в результате которой один человек скончался, четверо пострадали, переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи - об убийстве и покушении на убийство группой лиц. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой СУ СК по Пензенской области.
"Уголовное дело переквалифицировано на п. п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений") и ч. 3 ст. 30 и п. п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений")", - указано в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области. Трое из них задержаны, сообщила также пресс-служба СУ СК по региону.
"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий <…> c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении.
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