Дело по факту массовой драки под Пензой переквалифицировано на статью УК об убийстве

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело по факту массовой драки под Пензой, в результате которой один человек скончался, четверо пострадали, переквалифицировано следователями на более тяжкие статьи - об убийстве и покушении на убийство группой лиц. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой СУ СК по Пензенской области.

"Уголовное дело переквалифицировано на п. п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений") и ч. 3 ст. 30 и п. п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений")", - указано в сообщении.



Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области. Трое из них задержаны, сообщила также пресс-служба СУ СК по региону.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий <…> c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица", - говорится в сообщении.

