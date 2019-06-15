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НОВОСТИ

Лидер Демократической партии Плахотнюк покинул Молдавию

08:40 15.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну. Это подтвердила в субботу пресс-служба партии.

"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", - отмечается в сообщении.

После заявления ДПМ в пятницу об отставке правительства Павла Филипа новый премьер Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, обвинив олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях.

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