Лидер Демократической партии Плахотнюк покинул Молдавию
08:40 15.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну. Это подтвердила в субботу пресс-служба партии.
"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", - отмечается в сообщении.
После заявления ДПМ в пятницу об отставке правительства Павла Филипа новый премьер Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, обвинив олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях.
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