Лидер Демократической партии Плахотнюк покинул Молдавию

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну. Это подтвердила в субботу пресс-служба партии.

"В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ, о так называемом исчезновении лидера ДПМ отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье", - отмечается в сообщении.



После заявления ДПМ в пятницу об отставке правительства Павла Филипа новый премьер Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, обвинив олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях.

