РФ потребовала объяснить сообщения о новых целях британского спецназа

09:00 Источник: РБК

Министерства иностранных дел и обороны Великобритании должны публично прокомментировать сообщения британских СМИ о том, что власти королевства переориентировали спецназ на противодействие тайным спецоперациям России. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании.

«Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству. Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы», — сказал он.



Ранее Би-би-си со ссылкой на источники сообщило, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России. РБК