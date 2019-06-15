РФ потребовала объяснить сообщения о новых целях британского спецназа
09:00 15.06.2019 Источник: РБК
Министерства иностранных дел и обороны Великобритании должны публично прокомментировать сообщения британских СМИ о том, что власти королевства переориентировали спецназ на противодействие тайным спецоперациям России. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании.
«Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству. Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы», — сказал он.
Ранее Би-би-си со ссылкой на источники сообщило, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России. РБК
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