0
0
0
НОВОСТИ

РФ потребовала объяснить сообщения о новых целях британского спецназа

09:00 15.06.2019 Источник: РБК

Министерства иностранных дел и обороны Великобритании должны публично прокомментировать сообщения британских СМИ о том, что власти королевства переориентировали спецназ на противодействие тайным спецоперациям России. Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства в Великобритании.

«Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству. Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы», — сказал он.

Ранее Би-би-си со ссылкой на источники сообщило, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:50 15.06.2019
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
0
47
08:40 15.06.2019
Лидер Демократической партии Плахотнюк покинул Молдавию
0
70
08:30 15.06.2019
Дело по факту массовой драки под Пензой переквалифицировано на статью УК об убийстве
0
81
22:40 14.06.2019
Лидер Демпартии Плахотнюк будет наказан за "узурпацию власти" - премьер Санду
0
567
22:00 14.06.2019
После приговора суда трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена
0
567
21:20 14.06.2019
ПЦУ пригрозила Филарету отлучением от церкви
0
597
20:40 14.06.2019
Чемпиона России по сноуборду убили в Лос-Анджелесе
0
648
20:00 14.06.2019
Борис Джонсон считает своей главной дипломатической акцией ответ на инцидент в Солсбери
0
669
19:20 14.06.2019
Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА
0
597
18:40 14.06.2019
Демпартия Молдавии уходит в оппозицию, кабмин Филипа подаст в отставку - вице-председатель
0
676

Возврат к списку