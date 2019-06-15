Госдеп заявил о неуместности визита замгенсека ООН Воронкова в Синьцзян

12:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдеп счел неуместным визит замгенсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян. По мнению Вашингтона, поездка Воронкова в регион, где Пекин проводит «репрессивную кампанию» против уйгуров, ставит под угрозу репутацию и авторитет организации. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Она сообщила, что свою обеспокоенность этим визитом заместитель главы Госдепа Джон Салливан высказал в телефонной беседе генсеку ООН Антониу Гутерришу. Говорит Москва

