Иран пытался сбить дрон США перед ЧП с танкерами - CNN
10:00 15.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
CNN сообщил о попытке Ирана сбить дрон США перед ЧП с танкерами. По словам источника телеканала, «ракета не достигла цели и упала в воду».
Беспилотник незадолго до обстрела передал кадры сближения иранских кораблей с танкерами, но не зафиксировал нападение, в котором обвиняют иранских военных.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous.
По некоторым данным, в их сторону выпустили торпеду, однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 граждан России, никто из них не пострадал. Говорит Москва
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