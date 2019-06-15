В Саратовской области жители митингуют против строительства завода по переработке опасных отходов

14:00 Источник: Эхо Москвы

Жители Саратовской области продолжают митинговать против строительства завода по переработке опасных отходов. Сегодня состоится очередная акция.

Завод планируют построить в поселке Горный, в километре от реки, которая впадает в Волгу. Ожидается, что он будет перерабатывать в год до 50 тонн отходов первого и второго класса опасности. Жители области считают, что это повредит экологии региона, а в случае утечек – нанесет ей непоправимый вред. На портале Change.org против строительства завода подписалось уже 13 тысяч человек. Акции протеста проходят как в Саратове, так и в городе Балаково – он располагается всего в нескольких десятках километров от места, где будет построено предприятие. Там уже состоялось несколько одиночных пикетов, а сегодня люди собираются выйти на сход. Местные власти, тем временем, обещают, что решение по заводу будет принято только после всестороннего рассмотрения и оценки мнения всех заинтересованных лиц, в первую очередь местных жителей. Однако они как раз уверены, что власти не собираются менять свои планы и проект будет реализован, если общественности не удастся переломить ситуацию.



Предприятие должно быть запущено в 2023 году. На реализацию проекта из федерального бюджета выделят более 5 миллиардов рублей. Эхо Москвы

