В Саратовской области жители митингуют против строительства завода по переработке опасных отходов
14:00 15.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Жители Саратовской области продолжают митинговать против строительства завода по переработке опасных отходов. Сегодня состоится очередная акция.
Завод планируют построить в поселке Горный, в километре от реки, которая впадает в Волгу. Ожидается, что он будет перерабатывать в год до 50 тонн отходов первого и второго класса опасности. Жители области считают, что это повредит экологии региона, а в случае утечек – нанесет ей непоправимый вред. На портале Change.org против строительства завода подписалось уже 13 тысяч человек. Акции протеста проходят как в Саратове, так и в городе Балаково – он располагается всего в нескольких десятках километров от места, где будет построено предприятие. Там уже состоялось несколько одиночных пикетов, а сегодня люди собираются выйти на сход. Местные власти, тем временем, обещают, что решение по заводу будет принято только после всестороннего рассмотрения и оценки мнения всех заинтересованных лиц, в первую очередь местных жителей. Однако они как раз уверены, что власти не собираются менять свои планы и проект будет реализован, если общественности не удастся переломить ситуацию.
Предприятие должно быть запущено в 2023 году. На реализацию проекта из федерального бюджета выделят более 5 миллиардов рублей. Эхо Москвы
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