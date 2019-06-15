На Украине заявили о возможности остановки газотранспортной системы
11:00 15.06.2019 Источник: РБК
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины — компания «Укртрансгаз» — обратилась с письмом в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с письмом, в котором предупреждает о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.
В качестве причин называются невозможность закупить газ для собственных производственно-технологических нужд, из-за чего работа газотранспортной системы Украины может остановиться 24 июня. РБК
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