На Украине заявили о возможности остановки газотранспортной системы

11:00 Источник: РБК

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины — компания «Укртрансгаз» — обратилась с письмом в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с письмом, в котором предупреждает о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

В качестве причин называются невозможность закупить газ для собственных производственно-технологических нужд, из-за чего работа газотранспортной системы Украины может остановиться 24 июня. РБК