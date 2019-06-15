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Акимов назвал первые российские города, где будут запущены сети 5G

11:30 15.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

"Коммерческие зоны эксплуатации появятся, в первую очередь, в Москве и Санкт-Петербурге, в Казани - там, где у нас сейчас существуют пилотные зоны", - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что первоочередной задачей на сегодня является решение вопроса с диапазонами радиочастот для сетей 5G, это необходимо сделать к 2021 году.

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