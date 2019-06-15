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Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

09:30 15.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в субботу поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и преподнес китайскому лидеру российское мороженое. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Путин лично заехал в резиденцию Си Цзиньпина.

15 июня Си Цзиньпину исполнилось 66 лет.

"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", - сказал Песков. В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.

Несколько лет назад на Восточном экономическом саммите китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в Китае. В следующий свой визит в эту страну президент России привез это лакомство в подарок для Си Цзиньпина.

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