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НОВОСТИ

В Сербии начались тактические учения "Славянское братство"

13:00 15.06.2019

Международные тактические учения «Славянское братство» по отработке взаимодействия в борьбе с терроризмом начались в сербском городе Панчево.

В них примут участие более тысячи военных из России, Белоруссии и Сербии. Торжественное построение прибывших в Сербию воинских контингентов, а также подъем флагов стран-участников, парад военных и техники прошел 14 июня.

«На базе специальной бригады армии Сербии в городе Панчево состоялось торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство-2019"», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что маневры будут проходить на нескольких полигонах поэтапно. ТК Звезда

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