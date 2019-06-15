В Сербии начались тактические учения "Славянское братство"
13:00 15.06.2019
Международные тактические учения «Славянское братство» по отработке взаимодействия в борьбе с терроризмом начались в сербском городе Панчево.
В них примут участие более тысячи военных из России, Белоруссии и Сербии. Торжественное построение прибывших в Сербию воинских контингентов, а также подъем флагов стран-участников, парад военных и техники прошел 14 июня.
«На базе специальной бригады армии Сербии в городе Панчево состоялось торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство-2019"», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что маневры будут проходить на нескольких полигонах поэтапно. ТК Звезда
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