Российские медиа обвинили в попытках повлиять на майские выборы в Европарламент
17:30 15.06.2019 Источник: Эхо Москвы
В ЕС обвинили российские медиа в попытках повлиять на майские выборы в Европарламент. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии о ходе борьбы с дезинформацией.
Согласно документу, источники из России и других стран пытались с помощью дезинформации продвигать в Европе крайние взгляды и поляризовать дискуссию. Такую риторику подхватывали и местные политики. Примерами таких кампаний в ЕС назвали попытку представить пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари как иллюстрацию упадка западных и христианских ценностей, а отставку правительства Австрии — как результат сговора немецких и испанских спецслужб, пишет портал «Медуза». Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг также упомянул сообщения агентства Sputnik о том, что «ЕС якобы сделал Польшу более бедной, нежели во времена коммунизма».
Всего в Европе с начала года зафиксировали почти тысячу случаев дезинформации, связанных с Россией. В докладе отмечается, что это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В последние годы страны Запада регулярно обвиняют Россию в попытках повлиять на выборы. Наибольший резонанс в этой связи получила президентская компания в США 2016 года. Россия категорически отрицает вмешательство в чьи-либо внутренние дела. Эхо Москвы
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