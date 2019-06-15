Мексика отправила национальную гвардию на южную границу

16:00 Источник: РОСБАЛТ

Для пресечения нелегальной миграции в США власти Мексики направили подразделения Национальной гвардии в штат Чьяпас.

Военные будут патрулировать южную границу с Гватемалой, их развертывание будет завершено к 18 июня в соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня.



Как сообщает газета Milenio, подразделения не будут заниматься проверкой документов или задерживать нелегалов, однако будут контролировать ситуацию и бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми. Росбалт

