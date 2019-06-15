Глава NASA рассказал, во что обойдется освоение Луны

17:00 Источник: РОСБАЛТ

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн рассказал о планах реализации программы Artemis, которая предполагает создание всех условий для постоянного присутствия на Луне.

По его словам, воплощение программы в жизнь будет стоить около $20-30 млрд помимо тех средств, которые NASA ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов.



В интервью телеканалу CNN Брайденстайн отметил, что расходы по программе будут распределены на последующие пять лет.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что освоение Марса должно стать приоритетным направлением для NASA. По его словам, полеты на Луну требуют слишком больших затрат при том условии, что они морально устарели еще полвека назад. Росбалт

