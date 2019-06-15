Режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет
15:00 15.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", - написал градоначальник в "Твиттере".
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