0
0
0
НОВОСТИ

КС Молдавии признал легитимность правительства и парламента

18:00 15.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) Молдавии аннулировал свои решения от 7 - 9 июня, которые спровоцировали политический кризис в стране. Об этом объявил после заседания суда в субботу его председатель Михаил Поалелунжь.

"Будут пересмотрены и аннулируются решения КС", - сказал он, перечислив их. Среди аннулированных судом решений - решения от 8 июня о нелегитимности парламента, соответственно незаконности утверждения им правительства Майи Санду и итогов выборов председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный.

Ранее молдавские политики попросили Венецианскую комиссию Совета Европы дать оценку действиям КС.

Кризис власти в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов (ПСРМ) в итоге договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдовы (ДПМ). Сразу после этого демократы обратились в КС, который объявил эти решения неконституционными. Судьи отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

Со своей стороны ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты.

Судьи КС собрались на заседание после решения Демпартии 14 июня уйти в оппозицию. После этого сторонники демократов разблокировали входы в государственные учреждения. В субботу утром кабинет Санду смог собраться на первое заседание в здании правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 15.06.2019
Российские медиа обвинили в попытках повлиять на майские выборы в Европарламент
0
82
17:00 15.06.2019
Глава NASA рассказал, во что обойдется освоение Луны
0
137
16:00 15.06.2019
Мексика отправила национальную гвардию на южную границу
0
203
15:00 15.06.2019
Режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет
0
255
14:00 15.06.2019
В Саратовской области жители митингуют против строительства завода по переработке опасных отходов
0
353
13:00 15.06.2019
В Сербии начались тактические учения "Славянское братство"
0
372
12:30 15.06.2019
Госдеп заявил о неуместности визита замгенсека ООН Воронкова в Синьцзян
0
428
12:00 15.06.2019
На продажу выставили самый большой самолет в мире
0
419
11:30 15.06.2019
Акимов назвал первые российские города, где будут запущены сети 5G
0
474
11:00 15.06.2019
На Украине заявили о возможности остановки газотранспортной системы
0
584

Возврат к списку