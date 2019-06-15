КС Молдавии признал легитимность правительства и парламента

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) Молдавии аннулировал свои решения от 7 - 9 июня, которые спровоцировали политический кризис в стране. Об этом объявил после заседания суда в субботу его председатель Михаил Поалелунжь.

"Будут пересмотрены и аннулируются решения КС", - сказал он, перечислив их. Среди аннулированных судом решений - решения от 8 июня о нелегитимности парламента, соответственно незаконности утверждения им правительства Майи Санду и итогов выборов председателя законодательного органа Зинаиды Гречаный.



Ранее молдавские политики попросили Венецианскую комиссию Совета Европы дать оценку действиям КС.



Кризис власти в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов (ПСРМ) в итоге договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдовы (ДПМ). Сразу после этого демократы обратились в КС, который объявил эти решения неконституционными. Судьи отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.



Со своей стороны ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты.



Судьи КС собрались на заседание после решения Демпартии 14 июня уйти в оппозицию. После этого сторонники демократов разблокировали входы в государственные учреждения. В субботу утром кабинет Санду смог собраться на первое заседание в здании правительства.

