0
0
112
НОВОСТИ

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

18:30 15.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Об этом сообщило министерство культуры республики. В этом году семья Алсу оказалась в центре громкого скандала. Ее дочь победила в финале популярного телешоу «Голос. Дети», однако затем из-за накрутки голосов результаты были отменены. В итоге победителями признали всех финалистов шоу, в том числе, дочь Алсу Микеллу Абрамову.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 15.06.2019
Фаворитов авиагонки Red Bull Air Race в квалификации обошел самый молодой пилот в классе Master Мика Бражо
0
64
19:00 15.06.2019
В РПЦ призвали к более активному патриотическому воспитанию детей в школах
0
80
18:00 15.06.2019
КС Молдавии признал легитимность правительства и парламента
0
150
17:30 15.06.2019
Российские медиа обвинили в попытках повлиять на майские выборы в Европарламент
0
176
17:00 15.06.2019
Глава NASA рассказал, во что обойдется освоение Луны
0
238
16:00 15.06.2019
Мексика отправила национальную гвардию на южную границу
0
280
15:00 15.06.2019
Режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет
0
316
14:00 15.06.2019
В Саратовской области жители митингуют против строительства завода по переработке опасных отходов
0
421
13:00 15.06.2019
В Сербии начались тактические учения "Славянское братство"
0
433
12:30 15.06.2019
Госдеп заявил о неуместности визита замгенсека ООН Воронкова в Синьцзян
0
489

Возврат к списку