Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
18:30 15.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Об этом сообщило министерство культуры республики. В этом году семья Алсу оказалась в центре громкого скандала. Ее дочь победила в финале популярного телешоу «Голос. Дети», однако затем из-за накрутки голосов результаты были отменены. В итоге победителями признали всех финалистов шоу, в том числе, дочь Алсу Микеллу Абрамову. Эхо Москвы
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