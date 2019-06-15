Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

18:30 Источник: Эхо Москвы

Певице Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии. Об этом сообщило министерство культуры республики. В этом году семья Алсу оказалась в центре громкого скандала. Ее дочь победила в финале популярного телешоу «Голос. Дети», однако затем из-за накрутки голосов результаты были отменены. В итоге победителями признали всех финалистов шоу, в том числе, дочь Алсу Микеллу Абрамову. Эхо Москвы