Климатические активистки в Британии призвали отказаться от рождения детей
20:30 15.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Группа климатических активисток Великобритании призвала больше не рожать детей. Участницы нового движения Бёф Страйк, название которого можно перевести как «родильная забастовка», говорят, что на Земле и так слишком много людей, на планете тяжелый экологический кризис, и нынешние правящие силы ничего не могут сделать с этой угрозой. Эхо Москвы
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