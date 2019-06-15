Климатические активистки в Британии призвали отказаться от рождения детей

20:30 Источник: Эхо Москвы

Группа климатических активисток Великобритании призвала больше не рожать детей. Участницы нового движения Бёф Страйк, название которого можно перевести как «родильная забастовка», говорят, что на Земле и так слишком много людей, на планете тяжелый экологический кризис, и нынешние правящие силы ничего не могут сделать с этой угрозой. Эхо Москвы