Фаворитов авиагонки Red Bull Air Race в квалификации обошел самый молодой пилот в классе Master Мика Бражо

19:30 Источник: НГ-Online

По итогам квалификации чемпионата мира по автогонкам Red Bull Air Race в Казани лучшее время показал молодой француз Мика Бражо. Он сумел обойти и действующего чемпиона Мартина Шонку из Чехии (он на втором месте), и считавшегося еще одним фаворитом соревнований, чемпиона 2017 года, японца Есихиду Мурою (он в квалификации оказался четвертым). Еще один француз - Франсуа Ле Во - замкнул тройку пилотов, показавших сегодня лучшие результаты.



Гонка в классе Master состоится в воскресенье, 16 июня, она позволит определить победителя казанского этапа чемпионата, а впереди у пилотов еще шесть подобных состязаний в разных частях мира, по итогам которых будет определен чемпион.

Как уже сообщала "Независимая газета", российский этап авиагонки стартовал сегодня - трасса проложена над акваторией реки Казанки в столице Татарстана. Пилотам нужно быстрее соперников пройти маршрут между надувными 25-метровыми пилонами, установленными на воде. При этом гонщики могут получить штрафные баллы, если, например, отклонятся от трассы, собьют или заденут пилоны, пройдут в "ворота" между пилонами на неверной высоте, превысят лимиты перегрузки и стартовой скорости. Пилоты состязаются на современных сверхманевренных самолетах, которые позволяют совершать эффектные маневры на большой скорости, огибая ограничивающие трассу пилоны и пролетая через "ворота" шириной всего 13 метров. При этом даже если пилот ошибется и заденет ограничитель крылом, это не приведет к происшествию, поскольку пилоны изготовлены из специального материала, который рвется при подобной нагрузке.

Александр Малышев