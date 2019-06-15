Фаворитов авиагонки Red Bull Air Race в квалификации обошел самый молодой пилот в классе Master Мика Бражо
19:30 15.06.2019 Источник: НГ-Online
По итогам квалификации чемпионата мира по автогонкам Red Bull Air Race в Казани лучшее время показал молодой француз Мика Бражо. Он сумел обойти и действующего чемпиона Мартина Шонку из Чехии (он на втором месте), и считавшегося еще одним фаворитом соревнований, чемпиона 2017 года, японца Есихиду Мурою (он в квалификации оказался четвертым). Еще один француз - Франсуа Ле Во - замкнул тройку пилотов, показавших сегодня лучшие результаты.
Гонка в классе Master состоится в воскресенье, 16 июня, она позволит определить победителя казанского этапа чемпионата, а впереди у пилотов еще шесть подобных состязаний в разных частях мира, по итогам которых будет определен чемпион.
Как уже сообщала "Независимая газета", российский этап авиагонки стартовал сегодня - трасса проложена над акваторией реки Казанки в столице Татарстана. Пилотам нужно быстрее соперников пройти маршрут между надувными 25-метровыми пилонами, установленными на воде. При этом гонщики могут получить штрафные баллы, если, например, отклонятся от трассы, собьют или заденут пилоны, пройдут в "ворота" между пилонами на неверной высоте, превысят лимиты перегрузки и стартовой скорости. Пилоты состязаются на современных сверхманевренных самолетах, которые позволяют совершать эффектные маневры на большой скорости, огибая ограничивающие трассу пилоны и пролетая через "ворота" шириной всего 13 метров. При этом даже если пилот ошибется и заденет ограничитель крылом, это не приведет к происшествию, поскольку пилоны изготовлены из специального материала, который рвется при подобной нагрузке.
Александр Малышев
НОВОСТИ
- 19:00 15.06.2019
- В РПЦ призвали к более активному патриотическому воспитанию детей в школах
- 18:30 15.06.2019
- Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
- 18:00 15.06.2019
- КС Молдавии признал легитимность правительства и парламента
- 17:30 15.06.2019
- Российские медиа обвинили в попытках повлиять на майские выборы в Европарламент
- 17:00 15.06.2019
- Глава NASA рассказал, во что обойдется освоение Луны
- 16:00 15.06.2019
- Мексика отправила национальную гвардию на южную границу
- 15:00 15.06.2019
- Режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет
- 14:00 15.06.2019
- В Саратовской области жители митингуют против строительства завода по переработке опасных отходов
- 13:00 15.06.2019
- В Сербии начались тактические учения "Славянское братство"
- 12:30 15.06.2019
- Госдеп заявил о неуместности визита замгенсека ООН Воронкова в Синьцзян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать