На крыше цеха ЦНИИмаш в подмосковном Королеве произошел пожар

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на территории ЦНИИмаш Роскосмоса в Королеве в Московской области, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"На кровле одного из цехов ЦНИИмаш Роскосмоса произошел пожар. В настоящее время он локализован на площади 50 кв. метров", - сказал собеседник агентства.



Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.

