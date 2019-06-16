Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех

09:40 Источник: Газета.Ru

Судоходная компания «Волжское пароходство» сообщила, что число погибших после взрыва на танкере «ВФ Танкер-16» в Махачкале возросло до четырех. Об этом говорится на сайте организации, пишет "Газета.ру".



