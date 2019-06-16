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Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть

10:00 16.06.2019 Источник: Газета.Ru

Британские ученые определили количество времени сна, необходимого для красоты и хорошего самочувствия, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Mirror.

По мнению исследователей, лучше всего спать 9 часов 10 минут и при этом ложиться в 21:45, а просыпаться в 06:55. Такой режим, утверждают ученые, позволит избавиться от накопленных за день стресса и усталости.

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