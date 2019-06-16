Екатеринбургская епархия решила строить собор не в сквере, а "на достойном месте"

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте", говорится в сообщении, распространенном в воскресенье в официальном канале епархии в Telegram.

"В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что соответствующее заявление будет опубликовано в ближайшее время.



