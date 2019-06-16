Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки С-400
10:50 16.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой зенитных ракетных систем С-400 начнутся в первой половине июля. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета при возвращении из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - приводит высказывания президента телеканал NTV.
НОВОСТИ
- 12:06 16.06.2019
- Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе обстреляли из минометов
- 11:15 16.06.2019
- Медведчук считает, что Порошенко виновен в росте тарифов на газ на 1090 процентов
- 10:20 16.06.2019
- Екатеринбургская епархия решила строить собор не в сквере, а "на достойном месте"
- 10:00 16.06.2019
- Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть
- 09:40 16.06.2019
- Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех
- 09:11 16.06.2019
- В Москве сегодня до 25 градусов тепла и северо-западный ветер
- 09:07 16.06.2019
- В парижском Нотр-Даме отслужили первую после пожара мессу
- 09:00 16.06.2019
- Трамп обвинил NYT в измене из-за статьи о США и России
- 21:00 15.06.2019
- На крыше цеха ЦНИИмаш в подмосковном Королеве произошел пожар
- 20:30 15.06.2019
- Климатические активистки в Британии призвали отказаться от рождения детей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать