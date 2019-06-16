Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки С-400

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что поставки приобретаемых Анкарой зенитных ракетных систем С-400 начнутся в первой половине июля. Об этом турецкий лидер сообщил журналистам на борту самолета при возвращении из Душанбе, где он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - приводит высказывания президента телеканал NTV.