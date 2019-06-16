Медведчук считает, что Порошенко виновен в росте тарифов на газ на 1090 процентов
11:15 16.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за пять лет цены на газ в стране выросли на 1090%. Коммунальные платежи, согласно расчетам политика, увеличились на 740%, передает радиостанция "Говорит Москва".
Медведчук заявил, что треть населения страны не способна оплачивать такие счета. Он считает, что рост цен спровоцирован действиями незаконно созданной экс-президентом Порошенко Национальной комиссии, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг.
НОВОСТИ
- 12:06 16.06.2019
- Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе обстреляли из минометов
- 10:50 16.06.2019
- Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки С-400
- 10:20 16.06.2019
- Екатеринбургская епархия решила строить собор не в сквере, а "на достойном месте"
- 10:00 16.06.2019
- Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть
- 09:40 16.06.2019
- Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех
- 09:11 16.06.2019
- В Москве сегодня до 25 градусов тепла и северо-западный ветер
- 09:07 16.06.2019
- В парижском Нотр-Даме отслужили первую после пожара мессу
- 09:00 16.06.2019
- Трамп обвинил NYT в измене из-за статьи о США и России
- 21:00 15.06.2019
- На крыше цеха ЦНИИмаш в подмосковном Королеве произошел пожар
- 20:30 15.06.2019
- Климатические активистки в Британии призвали отказаться от рождения детей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать