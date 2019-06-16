Медведчук считает, что Порошенко виновен в росте тарифов на газ на 1090 процентов

11:15 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за пять лет цены на газ в стране выросли на 1090%. Коммунальные платежи, согласно расчетам политика, увеличились на 740%, передает радиостанция "Говорит Москва".

Медведчук заявил, что треть населения страны не способна оплачивать такие счета. Он считает, что рост цен спровоцирован действиями незаконно созданной экс-президентом Порошенко Национальной комиссии, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг.