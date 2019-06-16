Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе обстреляли из минометов

12:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из наблюдательных пунктов Вооруженных сил Турции подвергся минометному обстрелу в Идлибе на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"Из находящегося под контролем сирийского режима [президента Башара Асада] региона Талл-Базан был совершен преднамеренный минометный обстрел по нашему наблюдательному пункту под номером девять в зоне деэскалации "Идлиб". В результате нападения никто не пострадал, был нанесен ущерб оборудованию и материалам на нашей базе. В связи с этим нападением были предприняты необходимые действия совместно с Россией", - говорится в коммюнике.