После массовой драки под Пензой задержали уже 15 человек
13:04 16.06.2019 Источник: РОСБАЛТ
Общее число задержанных после массовой драки под Пензой в селе Чемодановка достигло 15-ти человек. Двое арестованы, третьему продлен срок задержания на 72 часа из-за необходимости получить медицинское заключение о состоянии здоровья. Об этом передает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу СК по региону.
Среди задержанных — подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины, который стал единственной жертвой драки.
Ранее уголовное дело о массовой драке между «коренными» жителями деревни Чемодановка Пензенской области и представителями цыган было направлено в главное следственное управление СК.
НОВОСТИ
- 12:06 16.06.2019
- Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе обстреляли из минометов
- 11:15 16.06.2019
- Медведчук считает, что Порошенко виновен в росте тарифов на газ на 1090 процентов
- 10:50 16.06.2019
- Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки С-400
- 10:20 16.06.2019
- Екатеринбургская епархия решила строить собор не в сквере, а "на достойном месте"
- 10:00 16.06.2019
- Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть
- 09:40 16.06.2019
- Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех
- 09:11 16.06.2019
- В Москве сегодня до 25 градусов тепла и северо-западный ветер
- 09:07 16.06.2019
- В парижском Нотр-Даме отслужили первую после пожара мессу
- 09:00 16.06.2019
- Трамп обвинил NYT в измене из-за статьи о США и России
- 21:00 15.06.2019
- На крыше цеха ЦНИИмаш в подмосковном Королеве произошел пожар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать