После массовой драки под Пензой задержали уже 15 человек

13:04 Источник: РОСБАЛТ

Общее число задержанных после массовой драки под Пензой в селе Чемодановка достигло 15-ти человек. Двое арестованы, третьему продлен срок задержания на 72 часа из-за необходимости получить медицинское заключение о состоянии здоровья. Об этом передает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Среди задержанных — подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины, который стал единственной жертвой драки.

Ранее уголовное дело о массовой драке между «коренными» жителями деревни Чемодановка Пензенской области и представителями цыган было направлено в главное следственное управление СК.



