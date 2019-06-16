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После массовой драки под Пензой задержали уже 15 человек

13:04 16.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

Общее число задержанных после массовой драки под Пензой в селе Чемодановка достигло 15-ти человек. Двое арестованы, третьему продлен срок задержания на 72 часа из-за необходимости получить медицинское заключение о состоянии здоровья. Об этом передает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Среди задержанных — подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины, который стал единственной жертвой драки.

Ранее уголовное дело о массовой драке между «коренными» жителями деревни Чемодановка Пензенской области и представителями цыган было направлено в главное следственное управление СК.


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