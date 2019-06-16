На митинг в поддержку Голунова пришли около 1,6 тыс. человек
14:28 16.06.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Около 1,6 тыс. человек пришли на согласованный с правительством Москвы митинг в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1 тыс. 600 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», - говорится в сообщении.
Проведение митинга в поддержку журналиста было согласовано с правительством Москвы. Инициаторами акции стали председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.
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