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Песков рассказал о позитивных ожиданиях от политики Зеленского

15:45 16.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле существуют позитивные ожидания от политики нового президента Украины Владимира Зеленского, при этом понимание его позиции по российско-украинским отношениям отсутствует. Об этом пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" по телеканалу "Россия-1".

"Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско- украинских отношений <...> До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но чёткой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - сказал он.

Песков пояснил, что под основными вопросами российско-украинской повестки дня подразумеваются "в целом недружественная линия Украины по отношению к России" и позиция этой страны в отношении Минских договоренностей.

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