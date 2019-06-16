В столичном регионе на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень опасности

16:15 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на понедельник, 17 июня 2019 г., из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в материале.

Отмечается, что предупреждение действует с 21:00 16 июня в течение суток.

Ранее «Радио 1» сообщало, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на воскресенье, 16 июня, из-за высокой вероятности пожаров.