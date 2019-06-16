Совбез РФ: Утверждения западной прессы о вмешательстве России в выборы в ЕП - абсурд
19:00 16.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщения западной прессы о заинтересованности российской стороны в победе правых партий на выборах в Европарламент являются абсурдными. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.
"Утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент - полный абсурд. В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов, а выстраивают отношения с внешними партнерами на основе собственных национальных приоритетов и интересов европейской безопасности", - сообщил он изданию.
Венедиктов также обратил внимание на то, что на Западе "избитый сюжет о пресловутом "российском вмешательстве" стал обыденным средством сведения политических счетов".
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