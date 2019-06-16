0
0
76
НОВОСТИ

Совбез РФ: Утверждения западной прессы о вмешательстве России в выборы в ЕП - абсурд

19:00 16.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения западной прессы о заинтересованности российской стороны в победе правых партий на выборах в Европарламент являются абсурдными. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"Утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент - полный абсурд. В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, где государства не являются проводниками чуждых себе интересов, а выстраивают отношения с внешними партнерами на основе собственных национальных приоритетов и интересов европейской безопасности", - сообщил он изданию.

Венедиктов также обратил внимание на то, что на Западе "избитый сюжет о пресловутом "российском вмешательстве" стал обыденным средством сведения политических счетов".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:45 16.06.2019
Нетаньяху возложил на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе
0
10
18:12 16.06.2019
Помпео: США рассматривают военный вариант противодействия Ирану
0
150
17:46 16.06.2019
Победителем Финала четырех авиагонки Red Bull Air Race в Казани стал японец Муроя
0
173
16:15 16.06.2019
В столичном регионе на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень опасности
0
253
15:45 16.06.2019
Песков рассказал о позитивных ожиданиях от политики Зеленского
0
282
15:15 16.06.2019
Встреча Путина и Трампа может быть подготовлена даже накануне G20 - Песков
0
308
14:28 16.06.2019
На митинг в поддержку Голунова пришли около 1,6 тыс. человек
0
328
13:50 16.06.2019
Песков: Мы не забыли пробирки с белым порошком
0
433
13:04 16.06.2019
После массовой драки под Пензой задержали уже 15 человек
0
412
12:06 16.06.2019
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе обстреляли из минометов
0
389

Возврат к списку