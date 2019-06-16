Нетаньяху возложил на Иран ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возложил на Иран ответственность за атаки 13 июня на танкеры в Оманском заливе. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в воскресенье на церемонии присвоения названия поселению в честь президента США Дональда Трампа на занятых Израилем Голанских высотах.

"Что касается агрессии Ирана в Оманском заливе: все миролюбивые государства должны поддержать усилия США и президента Трампа по остановке этой опасной агрессии и обеспечению свободы мореплавания в международных водах", - сказал Нетаньяху, чье выступление транслировала в "Фейсбуке" канцелярия израильского премьера.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины произошедшего устанавливаются. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск. Танкер Kokuka Courageous ("Кокука карейджес"), зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair ("Фронт Альтаир"), принадлежащее норвежской компании Frontline ("Фронтлайн"), под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Нетаньяху в воскресенье провел в ходе выездного заседания кабинета министров символическое открытие таблички с названием обещанного им в начале года поселения в честь президента США "Рамат-Трамп" на занятых Израилем Голанских высотах. Как отмечает газета "Гаарец", утвердить создание и дать начало строительству нового населенного пункта на аннексированной еврейским государством сирийской территории сможет лишь следующее правительство, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов в Израиле 17 сентября.