Фильм "Бык" Бориса Акопова получил гран-при "Кинотавра"

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильм "Бык" Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в воскресенье в Зимнем театре Сочи.

Такое решение приняло жюри во главе с Константином Хабенским. Картина рассказывает про преступность в России в 1990-е годы. Александр Быков по прозвищу "Бык" зарабатывает деньги любыми способами. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская.



