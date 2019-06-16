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Фильм "Бык" Бориса Акопова получил гран-при "Кинотавра"

20:35 16.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильм "Бык" Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в воскресенье в Зимнем театре Сочи.

Такое решение приняло жюри во главе с Константином Хабенским. Картина рассказывает про преступность в России в 1990-е годы. Александр Быков по прозвищу "Бык" зарабатывает деньги любыми способами. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская.


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