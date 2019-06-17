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НОВОСТИ

На юге России проведут пуски С-300

07:00 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Части ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнят практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300 во время командно-штабного учения (КШУ), которое пройдет с 17 по 21 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс- службы ЮВО.

"В КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук в Астраханской области", - отмечается в пресс-релизе.

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