На юге России проведут пуски С-300
07:00 17.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Части ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнят практические пуски зенитными ракетными комплексами С-300 во время командно-штабного учения (КШУ), которое пройдет с 17 по 21 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс- службы ЮВО.
"В КШУ примут участие соединения и части ПВО с проведением практических ракетных пусков зенитно-ракетными комплексами С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" на полигоне Ашулук в Астраханской области", - отмечается в пресс-релизе.
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